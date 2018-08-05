Эксперты назвали ТОП-5 наиболее «проходимых» внедорожников

Автомобили, именуемые внедорожники предназначены для преодоления бездорожья, но все машины соответствуют требованиям. Эксперты подготовили ТОП-5 истинных внедорожников, полностью выполняющих свои функции.

Прежде всего эксперты обратили внимание на Hummer H1, обладающий высокой проходимостью. Машина без проблем преодолевает глубокие водные препятствия и забирается на самые высокие горы. «Хаммер» получил увеличенный клиренс и не очень длинную базу, что позволяет ему ездить по недоступным бродам. Второе место досталось Jeep Wrangler, имеющий короткую базу и высокий дорожный просвет. Благодаря небольшим размерам автомобиль сможет без проблем преодолевать тяжелые броды.

ТОП-3 закрывает Land Rover Defender, изготовленный специально для бездорожья. Короткие свесы и длинный ход подвески позволяет «Дефендеру» легко взобраться на вершину.

В ТОП-5 вошли Mercedes-Benz G-Class и Toyota Land Cruiser. «Гелик» не уступает по вседорожным параметрам «Дефендеру» и отличается повышенным комфортом езды. «Крузак» способен преодолеть бездорожье и не застрять в каком-нибудь непроходимом месте.