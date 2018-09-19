Автомобили Aurus получили внедорожный режим настроек шасси

Сегодня, 12:21 \\ Авто/Мото

Напомним, что дебют автомобильного бренда Aurus состоялся на автосалоне в Москве, где были представлены седан и лимузин. При этом, только теперь производитель сообщил, что модели получили внедорожный режим езды.

Официальная презентация седана и лимузина Aurus состоялась в конце лета в Москве, однако не все подробности были раскрыты. Новинки уже доступны для предзаказа, а в 2019 году будут представлены на автошоу в Женеве, где и раскроют все характеристики. 

Сегодня представители российской премиальной марки рассказали новые подробности об авто. Модели Aurus получили внедорожный режим настроек шасси. Точнее инженеры поделились информацией о шасси в целом. Оно имеет четыре режима работы: Auto, Sport, Comfort и Allroad.

Для переключения настроек шасси справа от рычага коробки передач установили специальную шайбу, которая отлично вписалась в интерьер. Представители Aurus не уточнили, какие именно изменения происходят при переключении режимов, однако специалисты уверены, что меняются настойки подвески и рулевого управления.

Поделиться новостью:
Автор - Татьяна Рязанская
Главное за неделю

В ноябре автомобили Haval можно приобрести по специальным ценам

Китайская компания Haval запускает специальное предложение, предусматривающее суммарную выгоду на автомобили бренда в размере 140 000 рублей. Спецпрограмма действует в период с 1 по 30 ноября...

Эмин Агаларов внезапно признался в облысении

 Он заявил, что долгое время скрывал свой недостаток под париком. В доказательство на его...

Обновленный Nissan Qashqai приедет в Россию весной 2019 года

Японская компания Nissan готовит к началу производства свой обновленный кроссовер Nissan...

Беременная Меган Маркл пришла на светский прием в платье с откровенным декольте

 В Лондоне состоялся ежегодный ужин Fondation Dinner, туда пришли герцог и герцогиня...

Супер-внедорожник Lamborghini Urus получил трековую версию ST-X

Итальянские машиностроители показали концептуальный трековый автомобиль Lamborghini Urus...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ