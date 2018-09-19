Автомобили Aurus получили внедорожный режим настроек шасси

Напомним, что дебют автомобильного бренда Aurus состоялся на автосалоне в Москве, где были представлены седан и лимузин. При этом, только теперь производитель сообщил, что модели получили внедорожный режим езды.

Официальная презентация седана и лимузина Aurus состоялась в конце лета в Москве, однако не все подробности были раскрыты. Новинки уже доступны для предзаказа, а в 2019 году будут представлены на автошоу в Женеве, где и раскроют все характеристики.

Сегодня представители российской премиальной марки рассказали новые подробности об авто. Модели Aurus получили внедорожный режим настроек шасси. Точнее инженеры поделились информацией о шасси в целом. Оно имеет четыре режима работы: Auto, Sport, Comfort и Allroad.

Для переключения настроек шасси справа от рычага коробки передач установили специальную шайбу, которая отлично вписалась в интерьер. Представители Aurus не уточнили, какие именно изменения происходят при переключении режимов, однако специалисты уверены, что меняются настойки подвески и рулевого управления.