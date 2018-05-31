Новый кроссовер Ford на базе Focus назовут Puma

Американская компания Ford запатентовала название Puma, которым может обладать новый небольшой кроссовер марки. В настоящее время этот паркетник имеет неофициальное наименование Ford Baby Bronco.

Сообщается, что изображение именного авто было представлено во время дилерской конференции компании в США. Не исключается, что указанный кроссовер сможет получить имена Timberline и Maverick.

Полностью вся информация о небольшом кроссовере пока засекречена. Согласно информации от специализированных порталов, в основу новинки ляжет та же архитектура, на которой построен новый Ford Focus. Ряд технологических наработок инженеры возьмут от нового Ford Escape.

Оригинальный Ford Puma являлся небольшим купе, разработанным с использованием платформы Ford Fiesta. На рынок авто вышло в 1997 году, а в 2001 году сборка модели прекратилась по причине низкой востребованности.