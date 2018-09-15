Супер-внедорожник Lamborghini Urus получил трековую версию ST-X

Итальянские машиностроители показали концептуальный трековый автомобиль Lamborghini Urus ST-X, разработанный для нового монокубка.

Супер-внедорожник Lamborghini Urus ST-X является детищем подразделения Squadra Corse, подконтрольного итальянской марке. Автомобиль оснастили карбоновым капотом с воздухозаборниками, спойлером на багажной двери, новой выхлопной системой, колесными дисками на 21 дюйм с резиной Pirelli.

Lamborghini Urus ST-X получил каркас безопасности, встроенную систему пожаротушения и топливный бак, созданные в рамках стандартов Международной автофедерации FIA. Трековый супер-внедорожник стал на четверть легче стандартного авто, что стало возможным за счет применения карбона в конструкции новинки. Также повышена жесткость кузова гоночной машины.

Технически двигатель Lamborghini Urus ST-X остался таким же, как у стандартного внедорожника. Уточним, что машина оснащается агрегатом 4.0 V8 с двойным турбонаддувом. Мощность двигателя составляет 650 л.с. Для трековой версии машины эта силовая установка получила перенастроенную электронику.

Ожидается, что первая гонка нового монокубка Lamborghini состоится в 2020 году. В ней будут присутствовать не только асфальтные треки, но и бездорожье.