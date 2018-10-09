Новый Auid Q3 обойдется от 33 700 евро

Представители люксового немецкого бренда Audi объявили о начале сбора предзакзов на свой новый кроссовер Audi Q3. Интересен тот факт, что в Европе новинка предлагается от 33 700 евро, а до американских дилеров еще не добралась.

Европейские автолюбители смогут воспользоваться новейшим Audi Q3 в двух модификациях, которые отличаются техническими параметрами. Первый вариант исполнения будет обустроен бензиновым 4-цилиндровым 2-литровым турбодвигателем с производительностью 150 «лошадок». Эту версию Audi Q3 оснастят системой подключения цилиндров по требованию, что позволит сократить расходы топлива.

Вторая модификация нового паркетника получит в моторный отсек 4-цилиндровый дизельный агрегат объемом 2,0 литра. Установка сможет работать в тандеме с 6-диапазонной автоматической коробкой передач.