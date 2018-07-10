Новый Audi R8 не получит двигатель V8 и выйдет на рынок с 10-цилиндровым мотором

Чуть более года прошло с момента выхода в свет суперкара Audi R8, как немецкий автогигант начал подогревать интерес публики к следующей генерации премиального купе. Речь также шла о новой силовой установке для модели.

Большинство слухов сводилось к тому, что на смену оригинальному 8-цилиндровому мотору придёт могут прийти несколько новых представителей моторной линейки Audi R8: ожидалось появление либо модифицированного 4-литрового V8 двигателя с двойным турбированием, либо – «битурбо» с шестью цилиндрами. Однако нынешние реалии подталкивают журналистов на мысль о том, что текущий 8-цилиндровый агрегат уйдет в небытие и к 2020 году, на который запланирован выход новой R8, его заменит 10-цилиндровая модель с двумя турбинами.

Предполагается выход двух версий данного 5,2-литрового двигателя – на 510 и 610 «лошадей» соответственно. Более мощная силовая установка предполагает выдающиеся динамические характеристики: по предварительным данным, разгон до сотни км/ч будет занимать у Audi R8 второго поколения менее 3 секунд.