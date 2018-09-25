Роскошный Mercedes-AMG A45 попал в объективы фотошпионов

Хэтчбек А-класса является одной из самых ожидаемых новинок от Mercedes-Benz, потому его появление на дорогах Германии вызвало настоящий фурор. В сеть утекло несколько интересных шпионских фотоснимков.

На них передняя и задняя части Mercedes-AMG A45 облачена в плотный камуфляж, дабы скрыть от посторонних глаз видоизмененные бампера и радиаторную решетку модели. Под маскировкой можно разглядеть лишь наличие раздвоенного квадратного выхлопа. Также в отличие от предыдущих шпионских фото, на которых задняя часть машины была полностью закрыта, данный хэтчбек для тестов показали с элегантным стильным спойлером.

Уже известно, что новый Mercedes-AMG A45 оснастят усовершенствованной силовой установкой, которая будет представлять собой 400-сильный бензиновый агрегат объемом в 2-литра и турбонаддувом, работающий совместно с последней разработкой компании – установкой 4MATIC и 8-диапазонной автоматической трансмиссией и двойным сцеплением. Привод – задний или опциональный полный.