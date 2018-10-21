Специалисты рассказали, почему в России не нужны «легковушки» с мощными моторами

Независимые эксперты объяснили, почему в российских реалиях нет места для мощных «легковушек». Специалисты обозначили несколько основных причин для такого заявления.

Первая и самая главная – ограничение скорости. Абсолютное большинство отечественных дорог не предназначено для передвижения по ним со скоростью выше, чем 90 км/ч. В некоторых случаях, ограничения достигают отметки в 110 или, что ещё реже, 130 км/ч, однако даже этого – недостаточно. Ведь до 130 километров можно спокойно разгонять большую часть автомобилей с моторами на 80-100 «лошадок». Потому российские дороги не нуждаются в «суперкарах» с отметками в 200-300 км/ч на спидометре.

Следующая причина крайне очевидна и заключается она в стоимости обслуживания легковых авто с мощными силовыми установками. Цена на комплектующие для таких машин зачастую значительно выше, чем для автомобилей с характеристиками «поскромнее». Да и налог на лишние «лошадки» никто не отменял – однако и нужды в них нет, в условиях столь низкой допустимой скорости.

Напоследок эксперты напомнили, что уже длительное время на рассмотрении у Евросоюза находится «оригинальное» нововведение, согласно которому с 2020 года на все машины, реализуемые в Европе, будет устанавливаться «система принудительного уменьшения скорости», которая не позволит автомобилю разгоняться свыше максимально допустимого значения на конкретном участке дороги.