В Гуанчжоу представили прототип электромобиля от Qoros

Компания Qoros привезла на автосалон в Гуанчжоу прототип полностью электрического автомобиля, который получил название Qoros 3 Q-Lectriq. Новинку построили на архитектуре небольшого седана Qoros Q3.

Презентация данного концепта состоялась еще до открытия автовыставки в Гуанчжоу. Несмотря на то, что указанная модель является концептуальной, она считается первым электрокаром марки, обладающим дальностью хода в 350 км. Предельная скорость электромобиля составит 165 км/ч, а первую «сотню» электрический седан набирает за 7,0 секунд.

При успешном старте серийного производства новинки, она расположится в модельном ряду бренда рядом с другими представителями компании. Ценник на данную модель будет ниже, чем стоимость уже выпущенных автомобилей Qoros.