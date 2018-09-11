Компания Honda представила электро-кроссовер Everus VE-1

Японский автогигант представил публике новую модификацию своего популярного компактного внедорожника Honda HR-V. Концептуальная модель была показана на проходящем в Гуанчжоу мотор-шоу.

Разработка современного паркетника проходила под брендом Evenus, подразумевающим наличие электрической силовой установки на автомобиле. От своего прототипа VE-1 отличается новыми передним и задним бампером, переработанной радиаторной решеткой и задними фонарями, покрытыми тонировкой и соединенными в один сегмент узкой пластиковой накладкой.

Основным достоинством экологичного кроссовера представители компании считают сверхсовременный электрический двигатель, развивающий мощность в 163 «лошадки» и 280 Нм крутящего момента. Работать силовая установка будет совместно с инновационной литий-ионной батареей с усиленной эффективностью, благодаря которой запас хода Evenus VE-1 будет достигать 430 километров. При этом максимальная отметка спидометра находится на значении в 140 км/ч. Паркетник будет поддерживать функцию быстрой зарядки – до 80% батареи чуть менее чем за час.

Минимальная стоимость переработанного кроссовера Honda HR-V для китайского рынка составит 1 622 тысячи рублей за стартовую комплектацию. Первые экземпляры Evenus VE-1 увидят своих владельцев уже в начале следующего года.