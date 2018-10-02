Спецназ ФСБ получит на вооружение новую фантастическую машину

Силы специального назначения ФСБ РФ получат новый фантастический бронированный автомобиль. Специальный броневик окрестили «Фалькатусом».

Разработкой бронемашины занимались инженеры компаний «Форт Технология», ЗИЛ и «КАМАЗ». Автомобиль создают уже шесть лет, а только теперь в интернет слили фотографии и видеоролик с тестов, благодаря которым появилось представление о внешнем облике фантастического броне вика.

В основу броневика «Фалькатус» легла полноприводная архитектура от «КАМАЗ». Внешне машина похожа на вездеход из фантастических фильмов. Автомобиль способен перевозить до 12 человек, а авто имеет класс защиты 6А.

Технические характеристики пока полностью не раскрыты. Вероятно, подкапотное пространство авто займет производительный агрегат, обеспечивающий разгон до 200 км/ч. Необычный внешний вид «Фалькатуса» вызвал интерес не только у специалистов, но и у простых обывателей.