Автоэксперты рассказали, что воровали из машин в СССР

Во время тотального дефицита и почти отсутствия легального рынка запчастей многие воровали нужные детали с машин в СССР. Чаще всего под прицел попадали автомобили ВАЗ, хоть владельцы и старались себя обезопась.

Автоэксперты сообщили, что первым оказалась даже не деталь, а бензин, который сливали с «классических» авто. Колеса также оказались легкодоступными. Несмотря на то, что водители тогда покупали специальный замок, проблем меньше не становилось, так как владелец терял ключ.

Следом оказались «дворники» и зеркала. Для защиты обычно снимали сами владельцы и клали в бардачок, о чем знали воры. Вместе с вместимостью бардачка забирали рычаги КПП, аудиосистему и прочие элементы. Также в категории легкодоступные оказались молдинги, которые часто отваливались, а приобрести их было очень сложно, поэтому обычно снимались с авто соседей.

Средней тяжести в СССР считали лобовые стекла «Жигулей», поскольку у классической модели стоит специальный замок, который достаточно выдавить. Владельцы пытались защитить себя: антивандальные скобы, специальные защиты. Также интересными были задние стекла с обогревом от ВАЗ-2107 или ВАЗ-2105.

В этой категории оказались аккумуляторы, крышки трамблера и стартер «тройки» и «шестерки», которые забирали через пластиковые «жабры» для охлаждения мотора. Особой сложности считался распредвал ВАЗ, который особо ценился в СССР, поскольку ломался часто.