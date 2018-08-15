Французы показали седан Peugeot 508L

В первом поколении модель Peugeot 508 была седаном, однако недавно французы показали вторую генерацию автомобиля, которая лишилась этого формата в пользу лифтбека и универсала.

В Китае набирают популярности автомобили с удлиненной колесной базой, и французы представили для рынка КНР седан Peugeot 508L на базе 508 второго поколения.

Peugeot 508L для Китая наделен рамками дверных стекол. Салон машины стал просторнее, ведь ее высота увеличилась на 52 мм до 1455 мм. Колесная база автомобиля выросла на 55 мм до 2848 мм. В длину новинка прибавила 106 мм до 4856 мм.

Peugeot 508L получил более скромные задние фонари, а дизайн салона машины вообще не изменился для КНР. Автомобиль оснащен виртуальным кокпитом размером 12,3 дюйма, а также 10-дюймовым тачскрином для информационно-развлекательного комплекса.

Седан получил для КНР мотор 1.6 ТНР отдачей 167 л.с. Он сочетается с 8-АКПП. Напомним, в Европе модель 508 второго поколения, кроме вышеназванного агрегата, может оснащаться тремя более мощными моторами, однако ожидается что для китайского седана будет доступен еще мотор 1.8 ТНР мощностью 211 л.с.

Модель Peugeot 508L станет на конвейер СП Dongfeng Peugeot Citroen Automobile в китайском Ухани. На рынок новинка отправится в январе будущего года.