FAW сделала из Toyota Crown премиальный внедорожник

Сегодня, 17:20 \\ Авто/Мото

Китайский автогигант FAW привез на мотор-шоу в Гуанчжоу премиальный внедорожник Hongqi HS7, в основу которого легла платформа японского седана Toyota Crown предыдущей генерации.

Внедорожник Hongqi HS7 стал серийным воплощением концептуального Hongqi S-Concept, который дебютировал весной 2016 года. Товарная версия машины в длину составляет 5 095 мм. Размер колесной базы новинки равен 2 970 мм.

Моторный отсек модели Hongqi HS7 занимает бензиновая силовая установка 3.0 V6 с турбонаддувом. Ее производительность составляет 338 л.с./445 Нм. Агрегат сочетается с 8-АКПП Aisin. Уже в начальной версии автомобиль комплектуется полным приводом.

Первым рынком для Hongqi HS7 на базе Toyota Crown станет Китай. Машина должна появиться в продаже в 2019 году. Автомобиль поборется за покупателей в соперничестве с BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.

 

Ожидается, что Hongqi HS7 в пересчете на российскую валюту будет стоить порядка 2 689 000 рублей. При этом, BMW X5 в КНР предлагается примерно за 6 127 000 рублей.

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