В Россию приехало специальное издание внедорожника Range Rover

Сегодня, 15:40 \\ Авто/Мото

В России стартовали продажи особой модификации британского внедорожника Range Rover, в основу которой легла архитектура версии HSE 2019 года. За новинку россияне заплатят от 6 933 000 рублей.

Такой информацией поделился пресс-центр российского филиала Jaguar Land Rover. Подкапотное пространство Range Rover в специальном издании занимает 6-цилиндровый дизельный турбомотор объемом 3,0 литра с производительностью 249 лошадиных сил.

Базовое оснащение специального внедорожника включает в себя полный привод с двухпозиционной раздаточной коробкой передач, дистанционное управление стояночного обогрева и новейший мультимедийный центр Touch Pro Duo с двумя тачскринами размером 10 дюймов. Также автомобиль в данной серии снабдят несколькими дополнительными опциями, среди которых стоит выделить кожаный руль с подогревом, доводчиками дверей, подсветка салона с настройками, двойными солнцезащитными козырьками, автоматическим переключением фар дальнего света и большим дополнительным баком омывателя стекол.

Во внешнем облике авто стоит отметить 20-дюймовые колеса и кузов, выполненный в оттенке «Металлик». В салоне можно воспользоваться ионизацией воздуха и подогревом задних сидений.

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Павличко
Главное за неделю

BMW рассекретила самый мощный седан BMW M340i новой генерации

Несмотря на то, что официальная презентация нового поколения BMW M340i состоится уже в этом месяце в рамках автошоу в Лос-Анджелессе, производитель рассекретил внешность и некоторые характеристики....

Стало известно о последних годах жизни актера из «Тихого Дона» и «Марша Турецкого»

 Сергею Юртайкину был 91 год, о его смерти стало известно 14 ноября. Об умершем актере...

В Гуанчжоу представят роскошное кросс-купе WEY P8 GT

В рамках автосалона в Гуанчжоу состоится официальная презентация кросс-купе WEY P8 GT с...

В случае передачи части Курил Японии Токио намеренно установить там свой суверенитет

 Ради этого в правительстве страны даже заявили, что не станут разрешать США размещать...

Кроссовер Jetour X70S получил принципиально новый интерьер

Недавно китайский автопроизводитель Chery вывел на домашний авторынок обновленный...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ