В Россию приехало специальное издание внедорожника Range Rover

В России стартовали продажи особой модификации британского внедорожника Range Rover, в основу которой легла архитектура версии HSE 2019 года. За новинку россияне заплатят от 6 933 000 рублей.

Такой информацией поделился пресс-центр российского филиала Jaguar Land Rover. Подкапотное пространство Range Rover в специальном издании занимает 6-цилиндровый дизельный турбомотор объемом 3,0 литра с производительностью 249 лошадиных сил.

Базовое оснащение специального внедорожника включает в себя полный привод с двухпозиционной раздаточной коробкой передач, дистанционное управление стояночного обогрева и новейший мультимедийный центр Touch Pro Duo с двумя тачскринами размером 10 дюймов. Также автомобиль в данной серии снабдят несколькими дополнительными опциями, среди которых стоит выделить кожаный руль с подогревом, доводчиками дверей, подсветка салона с настройками, двойными солнцезащитными козырьками, автоматическим переключением фар дальнего света и большим дополнительным баком омывателя стекол.

Во внешнем облике авто стоит отметить 20-дюймовые колеса и кузов, выполненный в оттенке «Металлик». В салоне можно воспользоваться ионизацией воздуха и подогревом задних сидений.