Тюнинг-ателье Damd превратило Suzuki Jimny в «Гелик» и «Дефендер»

Сегодня, 13:45 \\ Авто/Мото

Специалисты японской тюнинговой компании Damd потрудились над внедорожником Suzuki Jimny, преобразовав его в уменьшенные версии премиальных внедорожников Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender. Оба тюнинг-проекта окрестили Little D и Little G.

Автомобилисты смогут приобрести тюнингованные внедорожники не раньше 2019 года. Сообщается, что Little G будет подобен Mercedes-Benz G-Class. Little D же соответственно напоминает британский SUV. Разработчики опубликовали на просторах сети фотографии, на которых запечатлены изображения обоих версий доработанного Suzuki Jimny.

Little G характеризуется фальшрадиаторной решеткой, разделенной на две части, нижним бампером, обладающим тремя воздуховодами и чехлом «запаски» на задней двери. Little D имеет капот и набор аэродинамических элементов в духе Land Rover Defender. Стоимость пакетов дополнений пока держится в секрете.

Новый внедорожник Suzuki Jimny презентовали летом нынешнего года. Модель обладает лестничной рамой с неразрезными мостами. Подкапотное пространство внедорожника занимает 1,5-литровый 100-сильный бензиновый мотор. В Россию новинка приедет весной следующего года.

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Павличко
Главное за неделю

BMW рассекретила самый мощный седан BMW M340i новой генерации

Несмотря на то, что официальная презентация нового поколения BMW M340i состоится уже в этом месяце в рамках автошоу в Лос-Анджелессе, производитель рассекретил внешность и некоторые характеристики....

Стало известно о последних годах жизни актера из «Тихого Дона» и «Марша Турецкого»

 Сергею Юртайкину был 91 год, о его смерти стало известно 14 ноября. Об умершем актере...

В Гуанчжоу представят роскошное кросс-купе WEY P8 GT

В рамках автосалона в Гуанчжоу состоится официальная презентация кросс-купе WEY P8 GT с...

В случае передачи части Курил Японии Токио намеренно установить там свой суверенитет

 Ради этого в правительстве страны даже заявили, что не станут разрешать США размещать...

Кроссовер Jetour X70S получил принципиально новый интерьер

Недавно китайский автопроизводитель Chery вывел на домашний авторынок обновленный...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ