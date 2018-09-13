Тюнинг-ателье Damd превратило Suzuki Jimny в «Гелик» и «Дефендер»

Специалисты японской тюнинговой компании Damd потрудились над внедорожником Suzuki Jimny, преобразовав его в уменьшенные версии премиальных внедорожников Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender. Оба тюнинг-проекта окрестили Little D и Little G.

Автомобилисты смогут приобрести тюнингованные внедорожники не раньше 2019 года. Сообщается, что Little G будет подобен Mercedes-Benz G-Class. Little D же соответственно напоминает британский SUV. Разработчики опубликовали на просторах сети фотографии, на которых запечатлены изображения обоих версий доработанного Suzuki Jimny.

Little G характеризуется фальшрадиаторной решеткой, разделенной на две части, нижним бампером, обладающим тремя воздуховодами и чехлом «запаски» на задней двери. Little D имеет капот и набор аэродинамических элементов в духе Land Rover Defender. Стоимость пакетов дополнений пока держится в секрете.

Новый внедорожник Suzuki Jimny презентовали летом нынешнего года. Модель обладает лестничной рамой с неразрезными мостами. Подкапотное пространство внедорожника занимает 1,5-литровый 100-сильный бензиновый мотор. В Россию новинка приедет весной следующего года.