Geely Atlas для России получил обновленный прайс

Сегодня, 12:09 \\ Авто/Мото

Китайцы пересмотрели ценники на флагманский кроссовер Geely Atlas в России, в результате чего прайс модели в РФ вырос на 10-30тысячрублей. Подорожали все сборки машины, кроме начальной версии.

За Geely Atlas в сборке Comfort теперь нужно заплатить 1 179 990 рублей (+10 000 рублей). Кроссовер в этой сборке оснащается двигателем 2.0, производительность которого составляет 139 л.с. с МКПП.

Geely Atlas с агрегатом 2.4 отдачей 149 л.с. прибавил в цене 20 000 рублей, и продается за 1 299 990 рублей. Стоимость максимальной версии Luxury выросла на 30 000 рублей, и составляет 1 459 990 рублей.

Предыдущее подорожание кроссовера Geely Atlas в России имело место в сентябре. Тогда флагманский паркетник прибавил в цене 20 000рублей.

 

Ранее дилеры сообщали, что продажи Geely в России за январь-октябрь составили 2 320 машин. Данный результат на 24% больше показателя за первые три квартала 2017 года.

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