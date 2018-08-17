В Китае представят новый седан Chevrolet Monza

Сегодня, 07:00 \\ Авто/Мото

Презентация нового автомобиля от компании Chevrolet пройдет через несколько дней в китайском Гуанчжоу. В первое время, седан Monza не выедет за пределы Поднебесной.

По заявлению представителей американского автогиганта, новинка должна занять место между Chevrolet Cruze и Cavalier в модельной линейке бренда. Габариты и технические характеристики позволяют отнести Monza к С-классу – размерами автомобиль схож с Mercedes CLA. Китайские автолюбители получат также и спортивную версию седана, которая дизайном передней части будет отличаться от стандартной Monza Redline.

Моторная линейка новинки от Chevrolet включит в себя 1,0-литровый турбированный агрегат на 125 л.с., а также 1,3-литровый бензиновый «атмосферник», развивающий мощность до 163 «лошадей». В качестве трансмиссии вероятнее всего будет представлен безальтернативный 5-ступенчатый «автомат». Привод – только передний.

Старт продаж Chevrolet Monza Sport и Monza Redline запланирован на конец 2018 года. Стоит добавить, что одноименная модель выпускалась в 70-х годах прошлого века под эгидой Chevrolet в виде 3-дверного автомобиля, представленного в трех кузовах – купе, хэтчбек и универсал.

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