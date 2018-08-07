Компания Land Rover оригинально представила дизайн нового Range Rover Evoque

В Land Rover решили оригинально намекнуть на дизайн новой генерации своего популярного внедорожника Evoque, презентация которого состоится уже 22 ноября этого года.

Для поднятия интереса к новой модели кроссовера, на некоторых улицах Лондона были установлены необычные изделия из проволоки, прямо намекающие на внешний вид Range Rover Evoque. Судя по скульптурам с упрощенными очертаниями премиального SUV, у автомобиля останется всё тот же сплюснутый кузов, благодаря которому кросс становится слегка похожим на купе. Построят новинку на модифицированной платформе D8 – с многорычажной подвеской, широкой колеей и увеличенным расстоянием между осями. Также Evoque получит элементы дизайна, свойственные последним разработкам бренда.

Моторная линейка внедорожника включит в себя привычные 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» и турбодизель Ingenium, а из нововведений выделить можно наличие трехцилиндрового гибридного силового агрегата объемом 1,5 литра, работающего с 48-вольтовым статер-генератором. В качестве трансмиссии выступит безальтернативная 9-ступенчатая автоматическая КПП от ZF.

Стоимость Land Rover Range Rover Evoque на данный момент не объявлена, однако по мнению журналистов, она будет незначительно выше, чем у внедорожника текущего поколения – а это 2 млн 673 тыс. рублей за кросс в минимальной комплектации.