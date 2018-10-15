Краснодар не попал в ТОП-5 городов России по объему рынка новых автомобилей

Отечественные эксперты составили список нестоличных городов в России с наивысшим показателем продаж новых автомобилей. При создании рейтинга аналитики оперировали данными за январь-сентябрь текущего года.

Эксперты не внесли в ТОП-5 Москву и Санкт-Петербург, так как эти города остаются несменными лидерами, имеющими большой отрыв от показателей других городов России. За отчетный период москвичи приобрели 168 000 новых автомобилей, а Северная столица отличилась результатом в 79 800 реализованных машин.

Среди нестоличных городов первую строчку в ТОП-5 заняла Казань. Здесь спрос на новый транспорт за январь-сентябрь вырос на 5% в годовом сравнении. Продажи транспорта в Казани составили 18 300 единиц.

Вторая позиция в рейтинге досталась Екатеринбургу с результатом в 17 100 реализованных машин с приростом в 18%. На третьей строчке ТОП-5 оказалась Самара. Жители этого города приобрели за отчетный период 14 500 новых машин с «плюсом» в 10%. Четвертое место в списке досталось Нижнему Новгороду с результатом в 12 900 авто с приростом в 3%. На пятом месте расположилась Уфа. Здесь рынок вырос на 6% с показателем в 12 800 машин.

Краснодар не попал в ТОП-5, и получил шестое место в рейтинге за счет результата в 12 600 реализованных машин с «плюсом» в 15%. Во второй пятерке также оказались Челябинск (11 600 ед., +17%), Ростов-на-Дону (10 900 ед., +3%), Воронеж (10 700 ед., +12%) и Пермь (10 500 ед., +2%).