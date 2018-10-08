В Nissan просят возместить стоимость ОСАГО при покупке авто

Японская компания Nissan обратилась к государству с предложением рассмотреть возможность субсидирования стоимости свидетельства ОСАГО для машин сегментов B и C-SUV локального производства в рамках будущих программ господдержки. Такой информацией поделился пресс-центр бренда.

Также представители Nissan заявили о необходимости продлить уже ставшие традиционными программы господдержки, но с небольшими изменениями. Отдельно стоит отметить программу обновления автопарка, по которой при сдаче машины по Trade-In автолюбителю предоставляется скидка на приобретение новой машины.

В настоящее время данную скидку возмещает автокомпания из своих денег. Nissan просит государство компенсировать эти затраты, что составит возмещать 40 000 рублей за переднеприводные авто и 75 000 рублей за машины с полным приводом старше 3 лет. Еще Nissan предлагает субсидировать ставки по программе автокредитования для всех автомобильных сегментов локального производства с рекомендованной ценой до 1 600 000 рублей.

Также предлагается подвергнуть изменениям программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Скидка на первый платеж в этих схемах составит 5% от цены авто.