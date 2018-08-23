В Гуанчжоу представят роскошное кросс-купе WEY P8 GT

В рамках автосалона в Гуанчжоу состоится официальная презентация кросс-купе WEY P8 GT с гибридной силовой установкой. Напомним, что премиальный бренд принадлежит китайскому автопроизводителю Great Wall.

Недавно в сети опубликовали первые снимки WEY P8 GT, а теперь компания сообщила, что дебют роскошного кросс-купе состоится на автошоу в Гуанчжоу. В основу новинки легла архитектура WEY P8. Размеры кросс-купе следующие: длина – 4 790 мм, ширина – 1 940 мм, высота – 1 672 мм, база колес – 2 950 мм.

В движение WEY P8 GT приводит гибрид: двухлитровый турбомотор и электродвигатель на задней оси общей мощностью в 340 «лошадей» при моменте силы в 520 Нм. В паре клиентам предлагают вариатор на шесть скростей. Не типично для Китая в продажу поступит полноприводный вариант.

WEY P8 GT получит виртуальную панель приборов, бесключевой запуск мотора, систему предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль, передние кресла и «ручник» с электроприводом, контроль полосы, парктроники, камера заднего вида, пятая дверь с электроприводом, а также мультимедийный комплекс на 12 дюймов. Стоимость новой версии объявят позднее.