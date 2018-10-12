Названы самые большие парковки в мире

Поиск парковки для российского автолюбителя с каждым годом представляет большую проблему. В центре российской столицы бесплатных парковок почти нет, потому россияне будут завидовать тем людям, которые могут воспользоваться самыми большими парковочными местами в мире.

Эксперты составили наиболее большие парковки. Прежде всего специалисты обратили внимание на парковку, находящуюся рядом с торговым центром West Edmond Mall в Канаде, которая стала самой большой в Северной Америке. Каждый день на парковку приезжают десятки тысяч автомобилистов. Далее отметили автомобильный терминал порта в германском Бремерхафене. Здесь парковка расположилась на площади в 50 га, которая вмещает 12 000 авто. В порту имеются закрытые терминалы, предназначенные для хранения премиальных авто.

Третье место досталось парковке, размещенной на взлетно-посадочной полосе аэродрома в американском Кальвертоне. Следующим парковочным комплексом, рассчитанным на 11 000 авто, считается парковка, находящаяся на территории зоопарка в Лейпциге. И наконец можно выделить парковку, расположенную под землей рядом с Башней «Око» в ММДЦ «Москва-Сити». Парковка насчитывает 16 этажей и рассчитана на 3 400 машиномест.