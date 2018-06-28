Новый Renault Captur получит систему PHEV и полуавтономное управление ProPilot

Согласно информации, полученной от обозревателей специализированных изданий, новый французский кроссовер Renault Captur представят в рамках Франкфуртского автосалона осенью 2019 года. Первоначально новинка выйдет на рынок с традиционным ДВС, а позже обзаведется и системой подключаемого гибрида.

В состав гибридной установки, внедренной в новый Renault Captur, вошли 4-цилиндровый бензиновый мотор объемом 1,4 литра, электродвигатель и 9,8-киловаттный аккумулятор. Благодаря этому плагин-гибридный Renault Captur может обладать дальностью хода в 48 км на электротяге.

Новый кроссовер Renault Captur снабдили эволюционным внешним обликом, а салон машины имитирует оформление последних моделей Renault. Также в салоне стоит отметить мультимедийный центр, позаимствованный от Renault Megane. Кроме того, новинка может получить систему полуавтономного вождения ProPilot, которая будет доступна на производительных версиях кроссовера.