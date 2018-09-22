Эксперты выбрали 3 лучших 7-местных кроссовера за 2 миллиона рублей

Сегмент 3-рядных внедорожников набирает всё большую популярность – вместительные кроссоверы становятся подходящим выбором для семей с детьми и дальних поездок. Эксперты выбрали 3 лучших 7-местных автомобиля за 2 миллиона рублей.

На первом месте расположился полноприводный Skoda Kodiaq за 1 900 тысяч рублей. На российском рынке за эту сумму можно получить чешский 3-рядный SUV со 180-сильным бензиновым агрегатом объемом 2,0 литра, работающим в паре с 7-ступенчатой автоматической КПП DSG. Следующее место в рейтинге достается Toyota Fortuner, за максимальную комплектацию которого в России придется отдать ровно 2 миллиона рублей. Японский кроссовер представлен с бензиновым «атмосферником» объемом 2,7 литра, развивающим мощность до 166 лошадиных сил. Силовая установка внедорожника агрегирует с 5-диапазонным «автоматом» с двойным сцеплением.

Замыкает рейтинг из 3 лучших 7-местных кроссоверов за 2 миллиона рублей южнокорейский удлиненный внедорожник Hyundai Santa Fe. На территории РФ к покупке доступно множество различных версий и модификаций 3-рядного SUV и большинство из них оборудованы 2,4-литровым двигателем на 188 л.с. и 6-скоростной автоматической трансмиссией. Стоимость Santa Fe в достойной комплектации составляет 1 800 тысяч рублей.