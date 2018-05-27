Компания Jeep случайно опубликовала название своего нового внедорожника

В результате небольшой утечки информации, случившейся на официальном сайте американского производителя, стало известно название новой разработки компании Jeep. Несмотря на предполагаемое многими СМИ название модели Scrambler (в честь прославленного старого пикапа), новинка получила более звучное имя.

Благодаря стараниям автолюбителей из интернет-форума, посвященного легендарному пикапу, выяснилось, что компактный внедорожник назвали Gladiator, в честь брутальных римских воинов. Официальная презентация Jeep Gladiator должна пройти до конца ноября. По заявлению представителей компании, их новая разработка придётся по душе не только любителям современных машин, но также и тем, кто ценит настоящую американскую классику. Автомобиль будет представлять собой пикап-версию популярного внедорожника Jeep Wrangler и по предположениям западных СМИ получит гибридную силовую установку в качестве опции.

Стоит добавить, что компания Jeep никак не отреагировала на утечку информации, быстро удалив раздел сайта, на котором она случилась. Поэтому есть причины думать, что на форуме была опубликована «фейковая» информация, призванная привлечь внимание к новому проекту бренда.