Весной на российских дорогах появятся беспилотные автомобили

Весной текущего года в России стартуют массовые тесты самоуправляемых автомобилей, которые выведут на общие дороги Москвы и Татарстана. Об этом свидетельствует определенное постановление правительства.

Перечень улиц, по которым будут передвигаться автономные машины, еще не утвержден, а сами испытания продлятся на протяжении трех лет. Участвовать в данной программе смогут только компании, обладающие уставным капиталом в 100 000 000 рублей. Но еще любую участвующую машину необходимо застраховать на 10 000 000 рублей. В беспилотнике должен будет находиться человек, чтобы в любой момент принять управлением автомобилем на себя.

Для того, чтобы участвовать в испытаниях необходимо подать заявку в центр ФГУП НАМИ. После ряда испытаний компаниям вручат свидетельство, подтверждающее соответствие авто критериям безопасности.

Первые участки дорог, на которых позволят ездить беспилотным авто постоянно, откроют через четыре года. Ранее глава правительства Дмитрий Медведев заявил об усилении господдержки компаний, специализирующихся на разработке самоуправляемых технологий для авто.