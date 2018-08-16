Кроссовер SWM G01 выйдет в спортивной версии

Автопроизводитель SWM Motors готовится представить спортивную версию своего нового кроссовера SWM G01. Недавно в сеть слили свежие фотографии нового исполнения автомобиля.

«Заряженная» версия кроссовера носит название SWM G01 F. Паркетник обзавелся стильной аэродинамикой, пересмотренными бамперами, массивной решеткой радиатора, диффузором с двумя глушителями и внушительным спойлером, расположенным в задней части авто. Дизайн кроссовера разрабатывали специалисты из Италии. В салоне машины стоит отметить кожаные кресла с боковой поддержкой и контрастным орнаментом. Сам салон отделали ярко-желтыми мотивами.

Подкапотное пространство SWM G01 F занимает 1,5-литровый турбированный мотор с отдачей 156 лошадиных сил. Он приводится в действие 6-позиционной АКПП и системой переднего привода.

Дебют «заряженного» SWM G01 F пройдет 16 ноября на мотор-шоу в Гуанчжоу. Стоимость паркетника пока засекречена.