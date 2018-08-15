Шпионы сняли новый Audi SQ8 на тестах в Нюрбургринге

Немецкий автопроизводитель Audi вывел на дорожные тесты «Северной петлей» новый кроссовер SQ8. Во время испытаний в Нюрбурнгринге модели без камуфляжного покрытия заметили шпионы.

Новый кроссовер Audi SQ8 полностью без камуфляжного покрытия приступил к тестам в Нюрбургринге. Специалисты считают, что в движение модель приводит турбомотор Bentley Bentayga объемом 4,0 литра с отдачей в 429 «лошадей» при моменте силы в 900 Нм. Также предполагается наличие битурбинного 3.0 TFSI V6.

Несмотря на то, что кроссовер Audi SQ8 получил внушительные габариты, модель получила гармоничное сочетание элементов спортивности. Ожидается, что новинка впечатлит даже противников внедорожников. Официальная презентация нового кроссовера Audi SQ8 состоится в рамках автошоу в Лос-Анджелесе, которое пройдет до конца этого месяца. Продажи модели стартуют уже в следующем году.