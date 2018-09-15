Названы самые популярные автомобили в 2018 году

Эксперты специализированных изданий составили рейтинг автомобилей, которые пользовались популярностью на мировом авторынке в текущем году. По словам специалистов, продажи авто ежегодно растут.

Лидером подготовленного рейтинга выступает японская модель Toyota Corolla, которая пользуется успехом в США, Европе и Японии. В нынешнем году продажи данного авто составили 816 748 экземпляров. Второе место досталось Ford F-Series, сбыт которого достиг отметки 722 566 штук.

ТОП-3 закрывает немецкий Volkswagen Golf, проданный за текущий год в количестве 572 722 единицы. На четвертой позиции расположился Honda Civic, который разошелся тиражом в 563 333 авто. ТОП-5 замыкает Toyota RAV4 (561 601 машина). Стоит отметить, что в настоящее время автомобили в сегменте SUV продолжают набирать популярность во всем мире.