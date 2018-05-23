В Минске продают уникальный Chrysler SSR в кузове купе, кабриолет и пикап

В Минске продают купе, кабриолет и пикап Chrysler SSR за 30 тысяч долларов. Помимо уникального сочетания типов кузова, модель отличается ярким желтым окрасом и ограниченным тиражом.

Владелец уникального Chrysler SSR в кузовах пикап, купе и кабриолет намерен продать модель 2004 года за 30 тысяч долларов. Такая высокая стоимость заявлена не только из-за необычного сочетания типов кузова, но и за уникальный цвет и ограниченный тираж в три модели. За 14 лет Chrysler SSR проехал лишь 85 тысяч километров.

Помимо необычного кузова внимание привлекает яркий желтый окрас, который позволяет выделять в сером потоке автомобилей. Подобная модель должна привлечь коллекционеров, а специалисты отметили, что она станет отличным вложением, поскольку спустя пару лет цена на такое авто вырастет. Купе-кабриолет-пикап Chrysler SSR оснащен силовой установкой V8 объемом 5,0 литра, которая генерирует до 300 «лошадей».