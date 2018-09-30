На тюнинг-шоу SEMA дебютировал классический Mustang с мотором Ferrari

Автомобильная мастерская American Legends создала рестомод на базе классической модели Mustang, который приводится в движение агрегатом от Ferrari. Публичный дебют автомобиля состоялся в рамках выставки SEMA.

SEMA представляет собой самое авторитетное тюнинг-шоу в мире, проходящее каждый год. В нынешнем году одним из ярчайших экспонатов данной выставки стал мрачный рестомод Corruptt, созданный на базе маслкара Ford Mustang 1968 года.

Мотором с американским рестомодом «поделился» спорткар Ferrari F430. Эта машина оснащается агрегатом 4.3 V8, производительность которого составляет 490 л.с./465 Нм.

Рестомод получил этот мотор, но модернизированный с помощью двух турбин Nelson Racing Engines и кастомного впускного коллектора от Ferrari California. Доработки повысили отдачу мотора до 700 л.с. Рестомод Ford Mustang оборудовали пневматической подвеской Ride Tech Shockwave. Пару мотору машины составляет 6-ступенчатая коробка передач Tremec T56. Также машина получила боковой выхлоп. Будет ли продаваться такой рестомод, пока неизвестно.