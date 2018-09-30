На тюнинг-шоу SEMA дебютировал классический Mustang с мотором Ferrari

Сегодня, 07:00 \\ Авто/Мото

Автомобильная мастерская American Legends создала рестомод на базе классической модели Mustang, который приводится в движение агрегатом от Ferrari. Публичный дебют автомобиля состоялся в рамках выставки SEMA.

SEMA представляет собой самое авторитетное тюнинг-шоу в мире, проходящее каждый год. В нынешнем году одним из ярчайших экспонатов данной выставки стал мрачный рестомод Corruptt, созданный на базе маслкара Ford Mustang 1968 года.

Мотором с американским рестомодом «поделился» спорткар Ferrari F430. Эта машина оснащается агрегатом 4.3 V8, производительность которого составляет 490 л.с./465 Нм.

 

Рестомод получил этот мотор, но модернизированный с помощью двух турбин Nelson Racing Engines и кастомного впускного коллектора от Ferrari California. Доработки повысили отдачу мотора до 700 л.с. Рестомод Ford Mustang оборудовали пневматической подвеской Ride Tech Shockwave. Пару мотору машины составляет 6-ступенчатая коробка передач Tremec T56. Также машина получила боковой выхлоп. Будет ли продаваться такой рестомод, пока неизвестно.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

BMW объявила цены на обновленные BMW i3 и i3s для России

Баварцы озвучили ценники на BMW i3 и i3s нового поколения для России. Новинки получили увеличенный запас хода и современное оборудование.

Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы является дочерью высокопоставленного силовика

 23-летняя девушка, работающая в правоохранительных органах, обратилась в СК Башкирии с...

В сети рассекретили дизайн нового компакт-кросса Volkswagen

Несмотря на то, что немецкий автопроизводитель Volkswagen относительно недавно предложил...

В Уфе после изнасилования молодого дознавателя задержали трех начальников полиции

 Следственный комитет на следующий день возбудил уголовное дело. Подробности рассказала...

Спортпрототип LADA EVA «взорвал» интернет

Пользователи сети обсуждают забытый советский суперкар LADA EVA. В свое время у этого...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ