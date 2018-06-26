Эксклюзивный Bentley Bentayga Silver Frost оценили в 26 000 000 рублей

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Звания самого дорогого внедорожника России удостоилась тюнингованная модификация премиального кроссовера за 26 миллионов рублей. Однако компания Bentley заявила, что и это – не предел.

Оригинальная модель Bentley Bentayga обойдется потенциальному покупателю «всего лишь» в 16 000 000 рублей, но недавно британский автогигант выпустил особый тюнинг-пакет от Mulliner, стоимость которого составляет 10 000 000 рублей. Модификация Silver Frost включает в себя множество улучшений и различных материалов, информации о которых на данный момент нет.

Новинка построена на платформе Audi Q7, а из особых опций выделить стоит доступ в отдельные бардачки и ниши по отпечатку пальца, панорамный люк с проектором, а также множество дорогих элементов в отделке салона. Силовая установка внедорожника представлена 12-цилиндровым двигателем, развивающим мощность до 312 «лошадок», и 8-диапазонной автоматической КПП.

Представители бренда отметили, что за дополнительные 11 миллионов рублей в переднюю панель Bentley Bentayga Silver Frost может быть встроен премиальный часовой механизм от Tourbillon. Швейцарская компания обычно занимается производством наручных часов, но по эксклюзивному заказу британского автогиганта ею был изготовлен по-настоящему «люксовый» аксессуар.

По сообщениям СМИ, желающих за 37 миллионов рублей приобрести внедорожник с данной опцией, пока не нашлось.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

BMW объявила цены на обновленные BMW i3 и i3s для России

Баварцы озвучили ценники на BMW i3 и i3s нового поколения для России. Новинки получили увеличенный запас хода и современное оборудование.

Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы является дочерью высокопоставленного силовика

 23-летняя девушка, работающая в правоохранительных органах, обратилась в СК Башкирии с...

В сети рассекретили дизайн нового компакт-кросса Volkswagen

Несмотря на то, что немецкий автопроизводитель Volkswagen относительно недавно предложил...

В Уфе после изнасилования молодого дознавателя задержали трех начальников полиции

 Следственный комитет на следующий день возбудил уголовное дело. Подробности рассказала...

Спортпрототип LADA EVA «взорвал» интернет

Пользователи сети обсуждают забытый советский суперкар LADA EVA. В свое время у этого...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ