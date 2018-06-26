Эксклюзивный Bentley Bentayga Silver Frost оценили в 26 000 000 рублей

Звания самого дорогого внедорожника России удостоилась тюнингованная модификация премиального кроссовера за 26 миллионов рублей. Однако компания Bentley заявила, что и это – не предел.

Оригинальная модель Bentley Bentayga обойдется потенциальному покупателю «всего лишь» в 16 000 000 рублей, но недавно британский автогигант выпустил особый тюнинг-пакет от Mulliner, стоимость которого составляет 10 000 000 рублей. Модификация Silver Frost включает в себя множество улучшений и различных материалов, информации о которых на данный момент нет.

Новинка построена на платформе Audi Q7, а из особых опций выделить стоит доступ в отдельные бардачки и ниши по отпечатку пальца, панорамный люк с проектором, а также множество дорогих элементов в отделке салона. Силовая установка внедорожника представлена 12-цилиндровым двигателем, развивающим мощность до 312 «лошадок», и 8-диапазонной автоматической КПП.

Представители бренда отметили, что за дополнительные 11 миллионов рублей в переднюю панель Bentley Bentayga Silver Frost может быть встроен премиальный часовой механизм от Tourbillon. Швейцарская компания обычно занимается производством наручных часов, но по эксклюзивному заказу британского автогиганта ею был изготовлен по-настоящему «люксовый» аксессуар.

По сообщениям СМИ, желающих за 37 миллионов рублей приобрести внедорожник с данной опцией, пока не нашлось.