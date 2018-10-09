Во второй половине октября 15 брендов подняли цены в России

Независимые специалисты провели анализ стоимости новых иномарок, которые продаются в России и пришли к неутешительному итогу: цены не перестают расти. С 16 по 31 октября зафиксирован рост цен у 15 автопроизводителей.

Наибольшее увеличение ценника зафиксировано у премиального фастбека Porsche Panamera – за «люксовую» комплектацию придётся отдать на 246 тысяч рублей больше. Весь модельный ряд Scoda подорожал уже во второй раз за прошедший месяц. На этот раз рост цен составил от 7 до 44 тысяч рублей.

Самый популярный иностранный автопроизводитель в России – южнокорейская компания KIA – подняла стоимость сразу 8 своих различных моделей. Так, за хэтчбеки Ceed, Picanto, Rio X-Line отдать придется на 15 тысяч рублей больше. На ту же сумму выросла цена у седана KIA Rio, а минивэн Soul и седан Optima подорожали на 25 тысяч рублей. За максимальную комплектацию внедорожника KIA Sorento Prime автодилеры просят уже на 35 тысяч рублей больше.

Помимо повышения ценников на автомобили, связанного с нестабильным курсом рубля, некоторые производители увеличили стоимость своих моделей, которые только готовятся выйти на российский рынок – речь идёт о компаниях BMW И Subaru, чьи новинки, в лице седана 3-Series и внедорожника Forester 2019 модельного года, поднялись в цене на 33% и 5% соответственно.