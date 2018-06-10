CT5-V или CTS-V: Фотошпионы запечатлели новый Cadillac на тестах

Компания Cadillac вывела на тесты большой седан, о чем свидетельствуют снимки, сделанные фотошпионами. Однако не ясно, что именно за модель была запечатлена автомобильными папарацци, ведь некоторые эксперты считают, что им попался CT5-V, а другие специалисты склоняются к тому, что тестировался CTS-V.

Шпионские фотографии прототипа большого седана Cadillac показал сайт Motor1. Портал сообщает, что автомобиль тестировался на полигоне концерна GM. На машине было минимум камуфляжа, однако в ней использовались кузовные панели от CTS-V. При этом сзади автомобиль смотрелся крупнее, чем обычно.

По мнению некоторых экспертов, фотошпионы запечатлели «подогретый» седан Cadillac CTS-V. При этом, другие специалисты полагают, что на испытаниях побывал более производительный CT5-V. Последний, как ожидается, будет оснащаться бензиновой силовой установкой 6.2 тягой 640 л.с. или мотором 4.2 отдачей в 550 л.с. Также есть данные, согласно которым Cadillac CT5 отправится в производство в конце будущего года.