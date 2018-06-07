Toyota назвала дату премьеры возрожденной Toyota Supra

Японский автопроизводитель Toyota анонсировал презентацию возрожденного спорткара Supra. Модель получит переднемоторную компоновку, заднеприводное исполнение, а также рядную силовую установку.

Презентация серийной Toyota Supra состоится в рамках автошоу в Детройте уже в январе. После дебюта возрожденная модель сразу поступит в продажу, тогда и объявят стоимость. Модель будет построена на одной архитектуре с третьем поколением BMW Z4.

Toyota Supra окажется на ступень выше GT86 и будет первой флагманской моделью в кузове купе. Ожидается, что под капотом будет двигатель BMW объемом 3,0 литра с отдачей в 340 «лошадей» при моменте силы в 500 Нм. Это позволит за 4,5 с. набрать 100 км/ч. В паре установлен вариатор ZF на восемь скоростей.

Купе Toyota Supra получит алюминиевый и стальной корпус. В результате модель будет весить 1,5 тонны. Позже на рынке предложат гибридную модификацию с этим же мотором, а также «заряженную» версию GRMN.