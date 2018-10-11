Американские студенты создали ралли-кроссовый гибрид на базе Honda Civic

Студенты университета в Клемсоне (США, штат Мичиган) потратили два года на создание уникального автомобиля для ралли-кросса. Авто построено на базе легендарного «японца» Honda Civic.

Раллийная новинка получила название Deep Orange 9. Что примечательно, всеми этапами разработки – от проектирования до первых тестов – занимались исключительно студенты-энтузиасты, потому автомобиль и получился таким ярким и необычным. Свой амбициозный гоночный проект начинающие конструкторы решили оснастить среднемоторной компоновкой с поперечным размещением ДВС и гибридной силовой установкой, в качестве которой тут выступает 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» на 400 л.с. и пара элеткромоторов, работающих совместно с 6-диапазонной автоматической трансмиссией. Общая мощность автомобиля составила 600 «лошадок», а до «сотни» км/ч с места Deep Orange 9 сможет разгоняться чуть менее чем за 2 секунды.

Помимо выдающихся динамических характеристик, автомобиль также оборудовали передовой технологией рекуперативного торможения, позволяющей экономить до 30% топлива. Модернизированная Honda Civic получила полный привод с полуактивной подвеской и длинноходными пружинами для увеличения управляемости и уменьшения потери скорости на сложных участках дороги.