Tesla Model 3 и Tesla Model Y будут выпускать на новом заводе в КНР

Американская компания Tesla, специализирующаяся на производстве электромобилей, объявила о своих намерениях построить на территории Китая свой новый завод. Первоначально на данном предприятии будут собирать Tesla Model 3 и Tesla Model Y.

Новый автозавод будет находиться в промышленном парке «Линьган» в Шанхае. Производственная мощность завода составит 250 000 машин ежегодно, а функционировать площадка начнет с 2020 года. В том же году стартует сборка Tesla Model Y. На этом же предприятии наладят сборку седана Tesla Model 3.

Электрокары, которые будут выпускаться на данном заводе, ориентированы на китайский рынок электромобилей, динамично развивающимся в настоящее время. В настоящее время в КНР электромобили от Tesla привозятся из США, но налог на импорт в 25% значительно тормозит продажи по причине высоких цен. Локализация производства должна решить указанную проблему.