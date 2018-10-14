Tesla Model 3 и Tesla Model Y будут выпускать на новом заводе в КНР

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Американская компания Tesla, специализирующаяся на производстве электромобилей, объявила о своих намерениях построить на территории Китая свой новый завод. Первоначально на данном предприятии будут собирать Tesla Model 3 и Tesla Model Y.

Новый автозавод будет находиться в промышленном парке «Линьган» в Шанхае. Производственная мощность завода составит 250 000 машин ежегодно, а функционировать площадка начнет с 2020 года. В том же году стартует сборка Tesla Model Y. На этом же предприятии наладят сборку седана Tesla Model 3.

Электрокары, которые будут выпускаться на данном заводе, ориентированы на китайский рынок электромобилей, динамично развивающимся в настоящее время. В настоящее время в КНР электромобили от Tesla привозятся из США, но налог на импорт в 25% значительно тормозит продажи по причине высоких цен. Локализация производства должна решить указанную проблему.

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Павличко
Главное за неделю

Эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к зиме

Для того, чтобы зимой ездить на автомобиле необходимо осуществить подготовку машины к суровому времени года. Эксперты рассказали о том, как это сделать.

"Зависть миллионов женщин": уволенную журналистку NBC пригласили на "Первый канал"

 Американка Мегин Келли может устроиться на работу в программу \"Время\". Так заявил её...

Блогер сравнил KIA Rio и Hyundai Solaris

Выбирая новый автомобиль по цене примерно в 700 000 рублей многие российские автолюбители...

"Нет никаких истязаний": Беременная Елизавета Боярская продолжает репетировать

 Актриса не собирается долго задерживаться в декретном отпуске и видит себя на сцене уже...

Составлен ТОП-5 самых надежных современных моторов на бюджетные авто

Самым главным элементом любого автомобиля является силовая установка. Автоэксперты...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ