Китайский Volkswagen T-Cross будет длиннее своего европейского аналога

Сегодня, 09:22 \\ Авто/Мото

Спустя некоторое время после презентации нового компактного внедорожника от Volkswagen для Европы, немецкий автогигант показал модель T-Cross, предназначенную для бразильского и китайского рынков. И если для Бразилии изменилась лишь силовая установка, то для Поднебесной – еще и габаритные размеры кроссовера.

Так, для стран Южной Америки автомобиль будет поставляться с несколько видоизмененным дизайном и битопливным двигателем в качестве доступной опции. Модели VW T-Cross для КНР же увеличили колесную базу на 88 мм до 2 651 мм, из-за чего кузова также стал несколько длиннее – 4 199 мм вместо стандартных 4 107 мм. Дополнительное пространство решено было направить на расширение свободного места для задних пассажиров.

Что касается дизайна T-Cross, то здесь изменений стало ещё больше: внедорожник получил видоизмененные бампера, массивную радиаторную решетку и широкую головную оптику. Помимо этого, задние фары объединены в одну благодаря узкой светодиодной LED-полоске.

Моторная линейка кроссовера для китайского рынка будет представлена 1,5-литровым «атмосферником» на 110 л.с., а также турбированным двигателем, развивающим мощность до 150 «лошадок». Оба мотора агрегируют с механической КПП или «роботом». Старт продаж Volkswagen T-Cross в Китае запланирован на середину следующего года.

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