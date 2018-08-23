Компания Volkswagen объявила, что в ближайшем будущем свет увидит несколько новых внедорожников

Уже к 2025 году с конвейера немецкого автогиганта должно выйти несколько новых моделей внедорожников и кроссоверов. Общее количество различных автомобилей Volkswagen сегмента SUV составит не менее 30 единиц.

На данный момент внедорожный сегмент продолжает прибавлять в популярности – едва ли не у каждого производителя есть в продаже хотя бы одна модель кроссовера, а Volkswagen может похвастать одним из самых широких ассортиментов на рынке SUV. Однако останавливаться на достигнутом компания не планирует, рассчитывая в течение семи лет до 50% увеличить долю внедорожников в общем количестве продаж. По заявлению топ-менеджера бренда Юргена Стакманна, главными рынками реализации должны будут стать Северная и Южная Америки, а также Китай и другие азиатские страны, в которых, по прогнозам экспертов, в ближайшее время предвидится ещё большее увеличение спроса на кроссоверы.

Согласно статистике, компактный внедорожник Volkswagen Tiguan второй генерации в настоящее время входит в пятерку самых популярных автомобилей мира с результатами продаж в 5 миллионов экземпляров, а флагман немецкого бренда – Touareg со своим 1 миллионом проданных единиц SUV замыкает десятку наиболее продаваемых авто.