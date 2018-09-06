Baojun RS-5 стал флагманом бренда

Китайский бренд Baojun вышел на рынок семь лет назад и вошел в ТОП-10 лучших поднебесных автопроизводителей. На сегодняшний день марка показала новый Baojun RS-5, ставший флагманской моделью.

Инженеры компании поделились информацией, что новый Baojun RS-5 обзавелся множеством новаторских систем, которые существенно повысили уровень автомобиля. Колесные арки у новинки отличаются угловатым оформлением, а задние фонари расположились на двери багажного отсека. Выхлопную трубу скрывает бампер, на которой разместились ее муляжи.

В салоне машины следует отметить новую цифровую панель управления, благодаря которой ее можно перенастраивать. Место кондиционера в авто занял климат-контроль, а также в перечне опций расположилась камера заднего обзора. Подкапотное пространство Baojun RS-5 занимает двигатель объемом 1,5 литра с отдачей 151 л.с. Агрегат приводится в действие МКПП или вариатором. За авто придется выложить от 14 000 долларов.