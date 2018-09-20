Опубликовано первое видео с кроссовером Ferrari Purosangue

Сегодня, 14:15 \\ Авто/Мото

В сентябре представители премиального бренда Ferrari сообщили, что работают над созданием первого кроссовера в линейке. В сети опубликовали первое видео, на котором показали электрический внедорожник Purosangue.

В начале осени стало известно, что Ferrari Purosangue получит переднемоторную компоновку и полный привод. Несмотря на то, что модель заявлена как кроссовер, производитель не признает названия SUV и обращается к модели как Purosangue, что в переводе означает чистокровный.

Ferrari уже приступила к тестам новинки дорогами общего пользования. В сети опубликовали видео с испытаний. Модель была в кузове GTC4Lusso, поскольку у данной модели позаимствуют моторы, КПП и другие элементы шасси. При этом тестируемая модель получила большой клиренс.

На данный момент компания только приступила к созданию Ferrari Purosangue, однако глава бренда настроен решительно касательно выпуска кроссовера, поэтому модель точно появится на рынке.

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Автор - Татьяна Рязанская
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