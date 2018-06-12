Эксперты рассказали, можно ли штрафовать за стоянку «Только для клиентов»

Автомобилисты нередко сталкиваются с тем, что не могут припарковать свой автомобиль, к примеру, у бизнес-центра или ТРЦ, так как там уже все места заняты, или же стоит табличка «Только для клиентов». Граждане усомнились в законности таких табличек, и обратились за разъяснениями к экспертам.

По словам специалистов, иногда заведения использую самодельные таблички или цепочки. Эксперты утверждают, что в их незаконности можно не сомневаться. При этом одна табличка все же «защищается» в ПДД. Речь идет о недавно введенном знаке 8.9.1 «Стоянка только для владельцев парковочных решений». Он обозначает места, в которых парковка доступна только для тех водителей, которые получили специальное разрешение.

Эксперты подчеркивают, что за пренебрежение знаком «Стоянка только для владельцев парковочных решений» водитель может быть законно оштрафован. Если же автомобилисту известно, что знак «Только для клиентов» является незаконным, он может поставить свой транспорт под ним, но велика вероятность того, что ему придется вступить в неприятный диалог с охранниками заведения. В таких случаях специалисты рекомендуют водителю не бояться говорить «секьюрити» о том, что заведение, в котором они работают, незаконно запрещает парковку, и что он ничего не нарушает. Стоит сказать, что в таких ситуациях за автомобилиста должна заступиться Административно-техническая инспекция.