Nissan прекратил сборку седана Nissan Almera в России‍

Сегодня, 10:03 \\ Авто/Мото

Представители японского бренда Nissan в России сообщили, что производство бюджетной модели Almera было остановлено. Выпуском доступной иномарки занималось предприятие «АвтоВАЗ» в рамках сотрудничества с компанией.

Несмотря на то, что с 17 октября на заводе «АвтоВАЗ» остановили производство бюджетного Nissan Almera, представители японской марки в РФ уверены, что на складах находится много готовых экземпляров. По расчетам специалистов, собранных Nissan Almera компании хватит до весны 2019 года.

Хоть Nissan официально заявил об остановке производства, причины, по которым Almera прекратили выпускать в России, остаются неизвестны. Автоэксперты также не могут ответить на данный вопрос, поскольку бюджетная модель пользуется достаточно высоким спросом на рынке.

Отметим, что в период с января по июнь в России приобрели 7 610 новых автомобилей Nissan Almera, что превышает показатели 2017 года на 9%.

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Автор - Татьяна Рязанская
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