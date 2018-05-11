МАЗ разработал просторную «гармошку» для общественных перевозок

Сегодня, 08:10 \\ Авто/Мото

Белорусский концерн готов в ближайшее время представить первый сочлененный автобус МАЗ 216 с двигателем от Mercedes.

Клиренс просторной «гармошки» достаточно низкий, потому её можно отнести к категории низкопольных автобусов – при полной загруженности дорожный просвет составит 270 миллиметров, а длина – 18 метров. Силовую установку расположат в хвостовой части салона, что не только увеличит количество свободного пространства в салоне, но и снизит уровень шума. Массивный 28-тонный автобус в движение будет приводить двигатель мощностью 326 лошадиных сил, разработанный специалистами компании Mercedes. Помимо этого, в салоне будет установлен большой жидкокристаллический дисплей для воспроизведения новостных объявлений, фильмов и музыки.

Стоит добавить, что новый автобус станет соответствовать экологическим стандартам «Евро-5», что позволит эксплуатировать МАЗ 216 на территории Беларуси и импортировать его в Россию. Для стран Евросоюза предусмотрено оборудование «гармошки» новой силовой установкой класса «Евро-6» в виду более жестких экологических норм, введенных там недавно.

Автобус МАЗ 216 с заднемоторной компоновкой поступит в распоряжение белорусских коммерческих транспортных компаний до конца текущего года.    

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