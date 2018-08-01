Renault Kaptur пополнил автопарк каршеринга CarSmile

Французские машиностроители договорились о сотрудничестве с каршерингом CarSmile, благодаря чему автопарк оператора в Санкт-Петербурге пополнился 250 кроссоверами Renault Kaptur.

Все кроссовер Renault Kaptur в автопарке каршеринга CarSmile имеют бесступенчатую трансмиссию CVT X-Tronic. Французский паркетник уже зарекомендовал себя как комфортный автомобиль для поминутной аренды в Москве.

В компании CarSmile отмечают, что в мегаполисах население все чаще отказывается от личного транспорта в пользу автомобилей каршеринга. В связи с этим оператор намерен и далее расширять свой автопарк. Руководство Renault убеждено в выгодности сотрудничества с CarSmile, так как за счет него французы рассчитывают расширить географию своего присутствия на рынке каршеринга в России.

К слову, в московском каршеринге кроме Renault Kaptur используются также модели Logan, Sandero и Sandero Stepway. При этом больше всего москвичам нравится именно Kaptur. Эта машина представляет собой удобный городской кроссовер, который выпускается на предприятии Renault в российской столице.