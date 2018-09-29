Новое поколение Hyundai Creta получит семиместный салон

Сегодня, 21:00 \\ Авто/Мото

Компания Hyundai заявила о намерениях сделать следующее поколение своего популярного внедорожника Creta семиместным. Новинка должна увидеть мир до 2021 года.

Первые экземпляры трехрядного кроссовера попадут в руки индийских и китайских автолюбителей, после чего южнокорейский автогигант определится с перспективами экспорта такой модели для глобального рынка. Презентация новой версии компактного внедорожника намечена на 2020 год. Представители Hyundai поспешили заверить обеспокоенных автолюбителей: двухрядная Creta из продажи не уйдет, и будет реализовываться параллельно со своим семиместным «собратом».

Уже известно, что следующая генерация кроссовера обзаведётся эксклюзивной широкой головной оптикой и получит мультимедийную систему с модным «парящим» сенсорным дисплеем. Моторная линейка Hyundai Creta будет расширена до 1,5-литрового бензинового агрегата и турбированного дизельного мотора с таким же объемом. Именно эти двигатели BS-V устанавливаются на данный момент в Hyundai Solaris. Прочие технические и динамические характеристики корейского SUV держатся в тайне.

Стоимость семиместной Creta в Индии и Китае будет сопоставима с ценой на внедорожники её конкурентов – Nissan Kicks и новые компакт-кроссы Volkswagen и Skoda, которые в ближайшее время также должны быть презентованы.

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