На заводе Volkswagen стартовало производство SEAT Tarraco

Сегодня, 18:32 \\ Авто/Мото

Производством SEAT Tarraco займется подразделение Volkswagen в Вольфсбурге. Выбор испанского автопроизводителя пал на Volkswagen не случайно – именно тут в 1998 году собирался популярный городской автомобиль SEAT Arosa.

В основу внедорожника Tarraco ляжет модульная платформа MQB, на которой, в частности, собираются немецкие SUV Touran и Tiguan. По заявлению топ-менеджера компании SEAT Маттиаса Рабе, новый автомобиль был полностью разработан ещё в Испании, а благодаря помощи команды немецких разработчиков, серийное производство удалось запустить в рекордно-короткие сроки. «Такое успешное сотрудничество лишь укрепит установившиеся тесные связи между автогигантами» – сказал Рабе.

Информация о технических характеристиках SEAT Tarraco на данный момент держится в секрете, однако благодаря испанским СМИ стало известно, что в базовой комплектации паркетника будет устанавливаться бензиновая «турбочетверка» 1.5 TSI, развивающая мощность в 150 «лошадей» и 420 Нм крутящего момента. В более дорогих версиях кроса предусмотрена возможность установки 190-сильного турбодизельного агрегата.

Предварительные заказы на семиместный флагманский внедорожник от SEAT начнутся в декабре этого года, а продажи Tarraco должны стартовать уже в начале 2019 года.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Автозавод «Урал» выпускает и продает дорожные автомобили

На автозаводе «Урал» сообщили о том, что на конвейер отправлены дорожные автомобили предприятия, которые позволят ему не только освоиться в новом сегменте, но и расширить экспортные возможности.

Ученые выяснили, что больные зубы указывают на развитие онкологии

 Ученые выяснили, что больные зубы могут быть одним из показателя развития онкологии....

Представлен купеобразный кроссовер Skoda Kodiaq GT

Чешский бренд Skoda презентовал новый купеобразный кроссовер Skoda Kodiaq GT. Новинку...

Чернохвостые олени убивают самый тяжелый в мире организм

 Животные объедают Пандо и не дают ему развиваться. Об этом пишет издание PLoS ONE.

Nissan официально представил кроссовер Nissan Kicks на базе Duster

Кроссовер Nissan Kicks, который множество автомобильных СМИ уже успели окрестить...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ