На заводе Volkswagen стартовало производство SEAT Tarraco

Производством SEAT Tarraco займется подразделение Volkswagen в Вольфсбурге. Выбор испанского автопроизводителя пал на Volkswagen не случайно – именно тут в 1998 году собирался популярный городской автомобиль SEAT Arosa.

В основу внедорожника Tarraco ляжет модульная платформа MQB, на которой, в частности, собираются немецкие SUV Touran и Tiguan. По заявлению топ-менеджера компании SEAT Маттиаса Рабе, новый автомобиль был полностью разработан ещё в Испании, а благодаря помощи команды немецких разработчиков, серийное производство удалось запустить в рекордно-короткие сроки. «Такое успешное сотрудничество лишь укрепит установившиеся тесные связи между автогигантами» – сказал Рабе.

Информация о технических характеристиках SEAT Tarraco на данный момент держится в секрете, однако благодаря испанским СМИ стало известно, что в базовой комплектации паркетника будет устанавливаться бензиновая «турбочетверка» 1.5 TSI, развивающая мощность в 150 «лошадей» и 420 Нм крутящего момента. В более дорогих версиях кроса предусмотрена возможность установки 190-сильного турбодизельного агрегата.

Предварительные заказы на семиместный флагманский внедорожник от SEAT начнутся в декабре этого года, а продажи Tarraco должны стартовать уже в начале 2019 года.