Новый LADA XRay Cross уже отгружается дилерам

Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» выведет на рынок вседорожную версию своего хэтчбека LADA XRay. Новинка получит большой дорожный просвет и пластиковый кузовной обвес.

Согласно инсайдерской информации, в продажу новый LADA XRay Cross поступит с 1 ноября текущего года. Автопроизводитель уже начал отгружать новинку в автосалоны официальных дилеров. Несколько автомобилей были замечены в Нижнем Новгороде. Авто были окрашены в оттенки «Платина» и «Ледниковый».

Новый LADA XRay Cross обзавелся новым обвесом из пластика, задними дисковыми тормозами, рейлингами и антенной-плавником на верху. Клиренс машины увеличился до 215 миллиметров, а подрамник мотора усилили.

Подкапотное пространство новинки занимает 1,8-литровый агрегат с производительностью 122 лошадиные силы. Мотор приводится в действие 5-скоростной МКПП от Renault.