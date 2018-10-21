Составлен ТОП-3 лучших трехдверных внедорожников на российском рынке

Сегодня, 15:00 \\ Авто/Мото

В настоящее время многие россияне отдают предпочтение, который смогут преодолевать тяжелое бездорожье. Эксперты составили рейтинг наилучших трехдверный внедорожников, представленных на отечественном рынке.

Первенство в подготовленной подборке завоевал американский Jeep Wrangler Rubicon, который без проблем может ездить по тяжелому бездорожью Машину снабдили 2-литровым 272-сильным агрегатом.

На второй позиции расположился японский Suzuki Jimny, который обладает короткими свесами, небольшой массой и полным приводом, что позволяет ему проходить по местности с тяжелым бездорожьем. В моторном отсеке японского внедорожника разместился 1,3-литровый двигатель с отдачей 85 л.с.

ТОП-3 замыкает LADA 4X4 Bronto, который тоже отлично ездит по бездорожью. Его оснастили 1,7-литровым 83-сильным агрегатом.

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Автор - Дмитрий Павличко
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